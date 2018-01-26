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﻿美股中段升93點

2018-01-26 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二六三四五點，升九十三點；納指則報七四二四點，升九點。滙控美國預託證券價格見八十六點七一港元，升一點二一港元；騰訊則見四百六十點五一港元，升二點五一港元。紐約期金報每盎司一千三百五十七點一美元，升零點八美元；紐約期油則報每桶六十六點一六美元，升零點五五美元。
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