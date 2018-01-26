﻿新技術提高玻璃含量 抗菌再生玻璃磚 催動回收廢樽

廢紙、鋁罐或膠樽外，玻璃亦是其中一項可回收物料。為強化回收效能，納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）前年開始研發創新回收再造技術，設計出玻璃含量超過七成的「抗菌再生玻璃磚」，廣泛應用，集環保、實用於一身。贊助項目的生產商表明，這些再生玻璃磚色彩豐富、圖案獨特，具有市場潛力。記者：石嘉盈 攝影：黃頌偉



香港每年約有十萬公噸的玻璃容器被送到垃圾堆填區，為免造成浪費，近年政府及不少承辦商會回收用以製造日常行人路使用的鋪路磚。但NAMI技術經理何嘉儀博士（圖右）指出，礙於成本及技術所限，傳統的玻璃磚通常會加入不少河沙、石仔等物料用作加強抗壓力，令磚塊的玻璃含量僅有約一至兩成，遠較現存可用的數量低，眾多仍具有價值的玻璃亦因此被丟棄。



擁不同顏色增市場



有見及此，NAMI自一六年九月起開始研發新配方，以密度較高的納米物料，取代河沙或石仔作填補玻璃與水泥之間的空隙，以提升黏合性；順利解決以往抗壓力不足的問題後，團隊終成功製作出玻璃含量達七成或以上的「再生玻璃磚」，升幅多達三倍。同時因應本港較潮濕的天氣，磚內亦添加了抗菌功能，能廣泛應用於家居、辦公室及其他場所的地磚，甚至牆磚之上。



贊助項目的香港玻璃資源有限公司總經理馮華洪（Derek）亦對NAMI的科研結果讚不絕口。他坦言，過往的玻璃磚較為單一，只能應用於行人路之上；反而「再生玻璃磚」用途廣泛，顏色豐富，加上圖案獨特，故認為產品的可行性極高，有信心能推展到本地及國內的市場。



他又提到，希望他們參與的工作「唔係回收咁簡單」，甚至能增撥資源於公眾教育之上，或推出「鼓勵回收計劃」等誘引，帶動社會的整體氣氛，令大眾對玻璃及「乾淨回收」的意識提高；更承諾能百分百利用全數回收得來的玻璃，保證不會落在堆填區之內。



回收廢樽不足 生產未起步



雖然滿懷大志，但可惜產品至今仍未能投產。Derek指出：「要做一條生產線，一日需要收到十嚬廢玻璃，平均近兩萬個玻璃樽」，故仍未成為政府玻璃回收承辦商的他們被迫「卡關」，難以正式展開計劃。他批評，現時政府「價低者得」的承辦商投標制度目光僅放在投標價，而非公司的全盤計劃，或因此令「再生玻璃磚」泡湯。他期望政府日後亦應多參考公司背後的「履歷」，讓更多有心從事回收行業的公司平等競爭。