﻿﻿逾二百港人出任全國政協﻿ 張仁良﻿李國棟陳卓禧等﻿﻿新上榜﻿

全國政協常委會前天在北京閉幕，接近以全票通過新一屆全國政協委員名單。消息指，會上宣佈身兼國務院副總理的中央政治局常委汪洋，將出任下屆全國政協主席。獲委任為全國政協委員的「香港特邀人士」共一百二十四人，加上其他界別港區政協委員，一共有逾二百人出任政協委員，據悉當中包括胡文新、霍啟剛、張仁良等，而前行會成員張志剛亦榜上有名。



一連三日的政協常委會前日在北京閉幕，投票通過新一屆政協委員名單，據悉共二百六十二名政協常委出席會議，最終以二百五十九票贊成、一票反對、一票棄權通過政協名單，另有一人沒有投票。消息稱，會上透露現任中共政治局常委、國務院副總理汪洋，將於三月全國兩會接替俞正聲擔任全國政協主席。



除了汪洋鐵定接任政協主席，現屆二十二名政協副主席當中，相信有九人連任，包括中共十九屆中央委員張慶黎、盧展工、王正偉、馬飆，致公黨主席萬鋼、民盟中央常務副主席陳曉光，以及三位前港澳特首董建華、何厚鏵、梁振英。



一百二十四名獲委任為全國政協委員的「香港特邀人士」，多名「新人」首次上榜，包括現年七十一歲的世衞前總幹事陳馮富珍、港交所總裁李小加、前港府高官高永文、黎棟國、曾偉雄及鄧竟成等。負責統戰工作的中聯辦副主任譚鐵牛亦在名單之上，政界估計他會出任政協常委，而原中聯辦副主任殷曉靜會留任政協委員。不同界別有多名代表入圍，包括星島新聞集團主席何柱國、新鴻基主席郭炳聯、旅遊界林建岳、宗教界鄺保羅、鄉議局劉業強、法律界胡漢清、銀行界王冬勝與梁高美㦤、政界李慧琼。



至於其他界別人士，據悉，香港醫學專科學院前院長李國棟、文化藝術界的實德環球副主席馬浩文、體育學院主席林大輝、香港業餘冰球會主席胡文新、教育大學校長張仁良、香港專業進修學校校長陳卓禧、青年聯會前主席霍啟剛、出版界的前行會長員張志剛、中國和平統一促進會執行會長姚志勝等亦獲邀成為政協。



全國政協委員名單通過後，將在今年三月新一屆的全國政協大會上，經選舉產生政協主席、副主席及常委人選。



