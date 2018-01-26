﻿﻿小食滋補湯墟市熱賣﻿ ﻿師奶廚藝闖出頭﻿

不少人對於「師奶」的概念，只停留於在廚房忙得滿頭油煙，或只會打理家務的印象，其實只要有適當的機會和空間，婦女亦能闖出一片天。下月二十五日在啟德郵輪碼頭對出空地舉行的「香港街馬嘉年華」，將有八檔來自墟市的食檔，其中三名婦女在擺檔過程中找到快樂和目標。



記者：鍾嘉文 攝影：黃賢創



現年四十八歲的陳思伶約十年前跟丈夫離婚後，一直跟兒子相依為命，領取綜援的她不時兼職辦公室清潔，以賺取微薄的額外收入，好讓現時就讀中一的十三歲小泳可過更豐足的生活，她滿足道：「一個月多一千蚊就差好遠，阿仔可以去游水。」思伶笑言喜愛烹飪，閒時做義工亦會做幾道簡單小菜跟其他義工朋友分享，大獲好評，去年獲鼓勵參與農曆新年墟市，售賣涼伴小菜、青檸蝶豆花茶和桃膠杞子茶等。



望多設墟市 擺脫貧窮



思伶憶述首次擺檔就受食客熱烈歡迎，令她受到莫大鼓舞：「嗰次（賣）好多，我半個鐘頭賣晒所有嘢，連續三日都係！」思伶靠這一次擺檔的收入為兒子購入一部桌上電腦，更賺得難以言喻的滿足感：「見到啲嘢『咋』一聲賣晒就好開心！都係擺檔開心啲，做清潔得一個，出去可以同人傾吓計，好唔好味佢哋都會講；我擺咗五次檔，都有啲人返嚟。」



她透露，學校泳隊擬於今年暑假赴台灣集訓，期望在今次墟市可賺取千多至二千元幫補機票費用，更將擺檔視為脫貧方法：「多啲墟市，咁我哋多啲擺，有收入就唔駛去攞綜援喇，我靠自己對手可以做到！」



至於人稱「靚姐」的梁玉蘭患有腳底筋膜炎，腳痛令她難以擔任長時間的工場洗碗工作，惟約六七年前因丈夫患病，為幫補一家四口家計，靚姐開始在夜墟擺檔生涯。她指最初擺檔售賣雜貨時生意並不穩定：「收入比較少啦，時有時無。」去年四月，靚姐決定轉賣熟食，苦思招牌菜時，腦海中突然浮起由嫲嫲流傳下來的祖傳「滋補雞湯」，「屋企凍天成日都會煲，一家人一齊飲又好窩心，天冷飲完手暖腳暖！」



家傳雞湯喜獲知音



靚姐憶述，曾有一位婆婆對她的家傳雞湯讚不絕口，更一口氣喝下三碗，讓她既驚且喜，信心大增：「佢飲完拎返個碗過嚟添，之後又返嚟再添，我驚佢飲太多，但佢話真係好好味；所以今次（嘉年華）又想整返呢個湯。」



另外，踏入六十二歲的「瓊姨」鄭漢瓊則跟兩名街坊合組拍檔。她提到三人相識多年：「不過唔知道原來大家都鍾意整嘢食。」三人一拍即合，在墟市售賣由自家種斑蘭打汁製成的「花生紅糖斑蘭糯米滋」及多款特色果茶。至於今次收入目標，瓊姨笑言「少少我都好滿足」；但盼透過墟市：「我自己可以自立、獨立啲。」



