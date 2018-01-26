﻿中介吹捧大橋快通車 跨境車牌癲炒至百萬

港珠澳大橋預計最快今年第二季通車，大橋跨境私家車車牌去年起接受申請，惟限制多多，吸引不少中介乘機提供一條龍服務，索價一度飆升至七十萬人民幣，較官方申請費高逾七百倍。《東周刊》成功聯絡多名中介，部份聲稱能代客在廣東開辦銀行戶口及公司「包搞掂」，還指成功申請後可出租予第三方，回報可觀。但有專家直言幫襯此類中介隨時一身蟻。



港珠澳大橋去年開放中港車牌申請配額，限制只有人大政協、三年內在廣東納稅超過十萬人民幣，或在廣東省捐贈公益事業累計五百萬人民幣以上的港資企業或人士。正規申請的要求高，卻引來一班聲稱能協助車主申請牌照的中介如雨後春筍般蓬勃。他們在不同的通訊群組拉客，更一度升至七十萬人民幣（約八十五萬港元），月前內地當局將名額增至一萬個後，叫價回落至四十五至五十萬人民幣（約五十四至六十一萬元），但隨著大橋通車之期逼近，需求再度熾熱。



其中一名自稱水哥的中介更向記者力銷是「全城最平」的港珠澳兩地車牌套餐，索價五十萬人民幣，他聲稱：「包你成功喺內地開公司，以及幫你交十萬蚊稅，以符合申請資格，不成功不收費！」他又指，根據以往經驗，相關的跨境車牌牌價於通車後一般會被炒高幾倍，揚言港珠澳大橋同樣將炒高至一百萬元，而成功申請後甚至可出租予第三方，收取月租六七千元，回報可觀。



申牌一條龍 不成功不收費



粵港私家車協會秘書長謝浪指，無論是用哪種方法，透過中介成立內地公司均有一定風險，「車牌每年都要續期，一旦被查出帳目有問題，車牌都凍過水，如果第二年已有問題咁點算？」



廣東省公安廳交通管理局則表示，將加大力度打擊中介炒賣中港車牌，如發現申請者使用虛假資料、轉售牌證、利用車輛走私等，一經查證屬實，一律會注銷相關車牌牌證，並對相關人士採取法律行動。



