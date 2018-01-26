﻿﻿中資出價收斂﻿ ﻿港資搶購地王﻿

近年地價急升，年前有中資大舉出擊，以高價出手投地打入市場，但近期稍息後，則輪到港資財團接連斥高價出手買地，形成地價居高不下，還造就不少新地王誕生。有業界坦言，在市況向好，整體樓價仍有增長之下，財團買地不手軟，產生「昨日高價、今日市價」的現象。



過去近大半年，市場頻現高價地王，中標財團不再是曾經惹人側目的國內房商，而是本港發展商。今個月，九龍塘龍翔道豪宅地，獲九倉以逾一百二十四億元，每方呎樓面地價二萬八千元購入，膺九龍區每方呎地價紀錄，並較舊紀錄呎價二萬一千二百元，大幅推高三成四。



昨天高價 今天市價



本地財團一擲百億打造新地王，萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，龍翔道地王屬合理估值之內，價錢亦未算過高，始終市區地皮供應罕有，又位處傳統豪宅地段，而且該幅地皮地勢較高，且景致開揚，就算有噪音因素，工程上可以克服，加上項目可自建車路，有條件打造成區內頂級豪宅。目前區內一帶的新樓造價，往往達每方呎三萬至五萬元水平，估計上述項目正式落成推售時，呎價可達四萬至五萬元或以上，本地發展商昨日仍覺得是難以想像的高價，今日已變成了他們投地的市價。



中資買地之風退減，官地競投卻仍然不愁寂寞，相反，近大半年來政府所賣出的土地，主要由港資財團所奪，而且不乏高價購得，形成中港資金「你退我進」的情況，令地價繼續搶貴，以去年十一月批出的長沙灣臨海地王為例，由信和、會德豐地產、嘉華、爪哇及世茂房地產合資奪得，地價逾一百七十二億元，為全港住宅地王。上星期區內首幅地皮的安達臣石礦場地皮，同樣有破紀錄的發展商參與，反映投地熱情未退。



普縉控股企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典稱，始終本港發展商採貨如輪轉策略，需要適時補充土儲，再賣樓出擊，而且不少財團去年賣樓收益理想，可謂手頭充足，提供充足的彈藥購地，再加上近年多了中資財團參與競投，買地難度增加，為求成功奪得心頭好，自然要以進取價出擊。



作為「過江龍」，要與本地財團「拗手瓜」買地，由於對本港樓市形勢，未及港資般熟悉，自然要用較高的價錢購地，同時亦可藉此引起外界注意，進一步打響名堂，基本上一眾過江龍若不以一個高價，甚至一個「明日的市價」競投，根本難以打入本港市場。從最近數幅土地均由港資奪得，出手比起內資已有過之而無不及，當日如啟德的高價地皮，今日已經變成市價，顯示內資的進取策略，今日已成為要投地的必要條件。



