﻿﻿優質計劃加強校管﻿ ﻿單頭幼園校董難組班﻿

免費優質幼稚園教育計劃於本學年起落實，計劃下的幼稚園須一九/二○學年起承諾按規定設校董會，加強學校管治。有幼稚園校長及校監坦言，校齡較短的幼稚園難從家長、教師或校友中物色校董人選；「單頭」學校亦難覓社會人士出任獨立校董，校董會「埋班」時需花額外時間磨合，亦有校長擔心日後在校董會內的參與程度有限，甚至出現「教師校董有票，校長無票」的尷尬局面，影響日後校務運作。



參與免費幼稚園計劃的學校須日後成立校董會，當中最少有三名校董，其中一人須由家長、教師、校友或社會人士出任；又指明校長須出席會議，但不一定是當然校董；而校董亦可兼任多所學校的校董。有關規定公佈後，不少幼稚園界別均表示關注。



香港幼稚園協會會長唐少勳指，幼稚園在學時間只有數年，難覓家長出任校董，對校齡較短的幼稚園而言，更鮮有適合的校友人選，「除非係數十年老牌幼稚園，否則新開辦嘅幼稚園只有短短數年，畢業生仍係中學生，點樣出任校董？」



新校缺乏具年資校友



即使幼稚園轉而尋找獨立校董亦非易事。上水培幼幼稚園校監蔡雯兒表示，校董會是學校的決策組織，校董必須對學校的辦學理念、營運模式等瞭如指掌，並非任何社會人士亦能擔任「如果『三唔識七』隨便搵，根本唔知學校宗旨同一貫做法，學校亦要花很長時間同校董由頭解釋。」



西太平洋幼稚園校長莊淑萍更預期問題在「單頭」幼稚園身上將更明顯，「大機構幼稚園有較多人脈網絡，可以找相熟的律師、會計師（出任獨立校董），但規模較小的學校則未必有這些網絡。」



不少幼稚園亦關注校長在校董會內的角色。香港幼兒教育人員協會主席周慧珍指，校長應是最熟識校內事務的一員，理應有權在校董會內參與投票，加上目前部份已成立校董會的幼稚園早已安排校長擔任校董，「到時係唔係要校長出返嚟？」她又憂慮，若校董會內有教師校董，卻沒有校長校董，或會引致較尷尬局面，「例如討論教師加薪，教師有權投票表態，校長反而無，情況就好奇怪。」



教育局又指明校董可兼任其他學校的校董，兼任的學校數目不限。蔡雯兒認為，校董會的權力涵蓋校內所有大小事務，「一入校董會就全校事情都知晒」，故校方容許校董兼任其他學校校董時，需考慮會否有機會令學校資料外洩。



方便局方向其問責



曾擔任多所中、小學校董的「校政專家」雷其昌認為，教育局要求幼稚園成立校董會的用意，是為幼稚園建立有系統的記錄，以便局方及公眾向其問責，惟現時教育局對幼稚園校董會的要求仍較資助中、小學的法團校董會寬鬆得多，估計是由於政府對幼稚園的資助遠不及資助中、小學龐大，幼稚園未必願意一下子大幅加強管治。



