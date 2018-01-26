﻿﻿無腸BB生命倒數﻿ ﻿新手媽媽為兒堅持﻿

擁有一雙精靈大眼睛的小浚恒，最愛張開小嘴，猶如小天使發放治瘉笑聲，但來到世上只有六個多月的他，罹患罕見腸扭結，腸臟幾乎全部壞死，尚未探知世界，已嚐遍世間苦難，細小身軀靠注射營養液、忍痛抽膽汁維生，每天在為生命倒數。



「I am hopeless, please help my baby！（我絕望了，請幫幫我的孩子。）」上月除夕，由越南嫁來香港的二十四歲新手媽媽邱王桂英，抱着六個月大兒子邱浚恒，跟隨丈夫和一班熱心人士，到禮賓府向特首林鄭月娥請願，質疑威爾斯親王醫院延誤確診及施手術，邱太當眾跪求為寶貝兒子討回公道，聲淚俱下，發出為人母親的絕望申訴，叫人心酸。



小腸扭結 再次修補



去年六月二十六日，浚恒較預產期早了二十天在沙田威爾斯親王醫院出生，重二點三八公斤，母子平安，但浚恒因發燒，及後懷疑肺炎，被轉到新生嬰兒特別護理部留醫。邱太引述醫生說，浚恒當時情況穩定，完成整個抗生素療程便可回家。但短短四日，事情一百八十度轉變。邱太接到院方來電指浚恒情況急轉直下，送到新生兒深切治療部，夫婦趕抵始知愛兒懷疑胃或腸漏氣，須緊急開刀。



四小時手術，仍未帶來好消息，浚恒的小腸三百六十度扭結，變了綠色，胃部出現爆裂，醫生為浚恒移正腸部和修補胃部，再檢查X光和血液報告，推斷其小腸無大幅壞死，相信已過危險期，毋須再急於動刀。



然而，壞消息接踵而來。手術後第八天，浚恒腹部脹大，經電腦斷層掃描顯示腸臟異常，開肚後發現其小腸、大腸，幾近全部壞死。浚恒命懸一線，依靠呼吸儀器維生，夫婦當晚不欲愛兒受苦，忍痛同意為兒子拔喉。



當所有人黯然放棄，小生命卻鬥志頑強，原本醫生估計浚恒熬不過數天，最後奇跡地多活了一星期，於是為他注射營養液續命。浚恒父母質疑院方或延誤診斷，故要求將兒子轉送瑪麗醫院。轉院後，院方為浚恒切除壞死腸臟，僅保留尚未壞死的九公分大腸。



肝功能只可負荷至15歲



浚恒變成「無腸」嬰兒，至今需每天注射營養液長達十六小時維生，每隔四小時抽取膽汁和胃液，然後每隔三天，返醫院留院觀察一晚，家人亦要每天往來醫院取營養液。但醫生指，長期注射營養液會影響肝功能，估計他的肝臟只能負荷至十五歲，到時候須移植腸臟或換肝才能續命，換言之，浚恒仍未擺脫在為生命倒數的厄運。



如何面對逆境，一切皆為未知之數。邱太希望院方盡快交代事故真相，為兒子討回公道。



