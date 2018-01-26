﻿﻿永利劫案﻿﻿ 4800萬籌碼失蹤﻿

澳門永利賭場上周發生巨劫案，一名荷官清晨值班時，突然掠走珠盤內大筆現金籌碼，涉款近四千八百萬元，澳門司警事後雖拘捕賊人，但對方拒絕透透露籌碼下落。江湖消息指，不少劫匪「收柯打」犯案，不排除近半億籌碼已落入幕後黑手手上。即使永利事後停用被劫走的籌碼，但要杜絕賊贓籌碼變真錢仍有難度。



《東周刊》報道，上周發生的永利賭場巨劫案中，透露了四個賭場的保安漏洞。知情人士指：「永利賭場其中一個保安漏洞，是職員上班不用搜身，賭場為防員工偷籌碼，規定職員在下班時『過機』甚至搜身，但上班時並無此安排，就算攜帶違禁品入場都無人知。」



第二個漏洞是博企節省資源的後遺症，現時博彩業由一個主任看兩張賭枱，甚至當一間房同時有兩名荷官，客人又不多的話，博企覺得二人已經起著互相監察的作用，容許經理抽調主任做其他工作，結果讓匪徒有機可乘。



劫案揭示保安漏洞



第三個漏洞是賭廳習慣不鎖珠盤，不少賭廳經理為方便豪客一到就有得賭，通常不鎖珠盤，並獲賭廳及博企容許。今次案件的匪徒，就是因此輕易取走珠盤的大量高額現金籌碼。



第四個漏洞是監控閉路電視的值班人員人手不足。劫匪犯案數分鐘內，監控室值班人員竟然無一發現事件。知情人士說：「全場閉路電視最少都有幾百個，但因監控室值班人員不足，惟有放棄無客賭枱，只留意有客賭枱。」



案中籌碼至今下落不明，江湖消息指，不少劫匪都是收到買家「落柯打」才犯案，確保有人接贓，該半億元籌碼或已落入幕後黑手手中，正等候機會變真錢。有博彩業人士坦言，要杜絕賊贓籌碼變真錢有難度，「今次被劫的一百萬籌碼約數十個，但過往多年累積發出的同額籌碼，保守估計也有數千個，加上有規模的貴賓廳集團又會把不同博企的籌碼撈亂用，令追溯源頭的難度更大。一百萬籌碼對VIP是細數目，太多豪客手持高額籌碼，除非不怕影響生意，否則好難唔替他們換錢。」



