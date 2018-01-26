﻿高鐵列車命名比賽 下月中截止

評審委員會會從命名建議中，選出一個「最佳列車命名」及三個優異獎，屆時香港的九列高鐵列車將會以得獎建議命名。
獲選為最佳列車命名的得獎者可獲一萬元港鐵商場現金券、雙人來回廣州一等座高鐵車票、雙人廣州酒店一晚住宿及高鐵列車模型；優異獎得獎者可獲雙人來回廣州一等座高鐵車票及雙人廣州酒店一晚住宿。
得獎名單將在三月二十二日刊於《星島日報》及《英文虎報》。
冬季流感病毒來勢洶洶，昨天再有一名五歲男童感染乙型流感死亡，成為今年以來第二名死於流感的小童，今年死於流感的人數已增至五十四人。 另外，衞生防護中心昨晚再公佈多兩宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，當中一名...
2018-01-26
一列由青島開往杭州的高鐵列車，周四在行駛時冒煙起火，列車在暴雪中緊急停車，一千四百名乘客慌張逃生，事故中沒有人傷亡，火勢已熄滅，正調查火警原因，千餘名旅客一度滯留在定遠站。 據中國鐵路上海局集團有限公司官方微博消息，周四(二十五日)上午十一時五十三分，一列由青島開往杭州東，編號G281的高鐵列車運行時二號車廂起火冒煙，要在安徽滁州定遠站停車時，車上旅客要緊急疏散，紛紛步逃往月台，場面混亂。 當地鐵道部門指出，這列高鐵有十六個車廂，共載有一千四百人，事故是二號車廂的電器設備發生故障冒煙，未造成傷亡。火勢已熄滅，正調查火警原因，鐵路部門並為事件表示歉意。 車上乘客倪先生受訪時稱...
2018-01-26
被譽為「法國菜教主」的廚神博古斯（Paul Bocuse）日前與世長辭，享年九十一歲。他一生桃李滿門，是唯一保有米芝蓮三星榮譽逾半世紀的大廚。博古斯作為「新派法國菜」始祖，將法國菜化繁為簡、同時講究健...
2018-01-26
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理陳智生表示，屯門南浪海灣6座高層C室，面積540方呎，屬2房間隔，享內園景，獲區外上車客以約613萬元成交，呎價11352元，據悉，原業主於01...
2018-01-26
美股三大指數周四初段持續造好，杜指曾升133點，見26385點，標指和納指亦分別升0.4%和0.6%，其後走勢反覆。大市受惠重磅股出爐的業績理想。今晨三時杜瓊斯工業平均指數報26417點，升165點，納斯達克指數升16點，報7431點。 重型建造機械商Caterpillar第四季受稅改開支拖累虧損擴大至13億美元，或每股蝕2.18美元，但扣除稅務等因素後每股盈利2.16美元，好過市場預期；綜合製造商3M上季亦因同樣理由，盈利按年跌55%至5.23億美元，但經調整後亦勝預期，兩公司股價早段分別升2.3%和0.3%。 勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周增1.7萬人，...
2018-01-26
曼聯各賽事四連勝，鋒將安東尼馬迪爾腳風正順，今晚英格蘭足總盃第四圈造訪英乙下游份子伊奧維更有新兵阿歷斯山齊士候命處子亮相，實力如虎添翼。紅魔擁種種有利因素加持，勢大勝一場晉級，捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（now633、ViuTV 99台周六凌晨3:55直播） 踏入一八年，曼聯不同戰線近四仗全勝，期間攻入八球兼保持清白之身。新加盟的「山神」今晚更有望首次披甲，不論士氣和實力都有望提升，況且地位備受山齊士威脅的安東尼馬迪爾亦重拾射門鞋，對上三場英超獨取三球，前阿仙奴名將亨利也盛讚：「他比我二十二歲的時候還要出色。」 伊奧維目前英乙排二十位，僅距離降班區兩分。該隊今季聯...
2018-01-26
有小朋友的家庭多會帶備嬰兒手推車去旅行，有品牌新推出小巧摺疊式BB車，摺疊後體積夠細，方便直接放進飛機艙行李櫃內，勢成一家大細旅遊最佳拍檔！ 文：阿卓爸爸圖：Gary Tsai產品查詢：GB Pock...
2018-01-26
近年北上掘金嘅洪天明，上月被指喺上海背妻「偷食」，拖女返酒店。事後，洪太周家蔚大方表示對老公百分百信任，更力撐係一場誤會。有滿分愛妻開腔支持，近日天明難得放假在港將功補過，不時一家四口天倫樂，o氹番個...
2018-01-26
正值冬季流感高峰期，公立醫院病牀逼爆，市民長時間在急症室苦候，人人怨聲載道。醫護人員照顧眾多病人，疲於奔命，壓力爆煲。以上情況，是否以曾相識？其實，正是刻下市民和醫護共同面對的苦況，也是每年冬季流感高峰期一再發生的現象，足以證明本港公營醫療體系已出現「結構性人手荒」問題，為何政府不對症下藥？ 昨天再有一名五歲男童確診乙型流感不治，成為今年第二名因流感致死的兒童，而今年以來染流感後死亡人數累積五十四人。近日多了市民在公眾地方佩戴口罩，反映市民有警覺性，經歷過禽流感和沙士疫情的侵害，公眾防疫意識已見提高，但若醫院出現人滿之患，前線醫護人員無法有效抵抗疫情發展，醫院或會爆發交叉感...
2018-01-26
法國騎師巴度是少數沒有趁元旦賽事後的周中空檔外遊度假，反而留港工作的外籍大師傅之一，他笑言是因為在元旦日雖策「勇霸神駒」贏馬，卻因為「永旺喜喜」和「太聰明」的僅敗而不值，所以要努力備戰補數。對於周日賽...
2018-01-26