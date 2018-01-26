  • 2018年1月26日 星期五
  • 17º
  • 89%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 港聞

﻿高鐵列車命名比賽 下月中截止

2018-01-26 列印
　　廣深港高鐵香港段預計今年第三季投入服務，港鐵為迎接高鐵通車，舉辦「高速鐵路列車命名比賽」，邀請市民為香港高鐵提議具香港特色的名字，有興趣市民可於即日起進入比賽網頁，提交一個中文或英文的列車命名建議，下月十四日截止。

　　評審委員會會從命名建議中，選出一個「最佳列車命名」及三個優異獎，屆時香港的九列高鐵列車將會以得獎建議命名。

　　獲選為最佳列車命名的得獎者可獲一萬元港鐵商場現金券、雙人來回廣州一等座高鐵車票、雙人廣州酒店一晚住宿及高鐵列車模型；優異獎得獎者可獲雙人來回廣州一等座高鐵車票及雙人廣州酒店一晚住宿。

  得獎名單將在三月二十二日刊於《星島日報》及《英文虎報》。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd