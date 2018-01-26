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﻿特區護照持有人　下月起遊白俄免簽

2018-01-26 列印
　　入境處昨宣佈，特區護照持有人下月十三日起可免簽證前往白俄羅斯旅遊，最長可逗留十四日。白俄羅斯國民護照持有人亦可免簽證來港旅遊，最長可逗留十四日。

　　特區政府與白俄羅斯政府早前已就互免簽證入境安排達成共識，入境處發言人指，白俄羅斯是「一帶一路」沿線國家，在「一帶一路」倡議下，此互免簽證安排會為香港和白俄羅斯遊客帶來更大的便利，並有助加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。連同白俄羅斯在內，已有共一百六十個國家／地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。

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