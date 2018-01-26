﻿大師貝聿銘最自豪之作 中銀大廈外剛內柔

被譽為「現代主義建築大師」的美籍華裔建築師貝聿銘，去年度過了他的一百歲生日，其大半生奉獻給建築，創造不少曠世巨作，包括位於香港的中國銀行香港總部大廈。當年這座亞洲最高建築物備受爭議，時至今日，成為香港最具標誌性的建築物之一。在貝聿銘百歲生辰之際，本報訪問了建築學者，剖析中銀大廈獨特之處，以及由有份參與中銀項目，貝聿銘兒子、建築師貝禮中分享中銀背後的故事。（三之一）



記者：鄭翠碧 相片：受訪者提供



貝氏家族與中國銀行關係密不可分，貝聿銘的父親貝祖貽是中國銀行香港分行的創立者之一，為首任經理，而跟中銀香港同齡的貝聿銘，先後為中國銀行在香港及北京興建銀行總部大樓，貝聿銘的小兒子貝禮中就參與了中銀香港新樓的興建及舊樓的復修工程。



一九八二年，中國銀行派人到美國拜訪貝祖貽，請求他讓兒子貝聿銘為中銀香港建設一幢新樓。貝禮中回想起，當貝聿銘剛完成在北京的香山飯店項目後，他們隨即投入中銀的項目，並在同年於香港舉行首次會議，貝聿銘接受了項目，並視察場地，他們回到紐約，開始着手設計，父子倆感到頗為興奮。



狹窄地皮考驗功力



不過，中銀大廈是一個很具挑戰性的項目。就地理位置來說，中銀所買下的地皮位於商業區的邊緣，土地狹窄，而且三面都環繞着高架橋，海景受到阻礙，還位處斜坡之上，位置不便。加上中銀總部只願出資十億港幣（一點三億美元），跟剛在附近興建的滙豐銀行總行大廈能擁有十億美元的建造資金，可謂相形見絀。當時政局，也令貝聿銘備受壓力，因為中英雙方開始就香港主權問題展開談判，中銀大廈儼然將成為現代化中國的重要標誌，中銀與滙豐兩座大廈之間，好像傳出陣陣火藥味。幸好，中銀的位址在飛機飛行航道外，毋須受高度限制，但他們仍要克服香港颱風多，風力更比紐約大兩倍的挑戰。



困難雖多，見慣大風浪的貝聿銘自有妙法。他先跟政府換地，以原定地皮的一角換另一角，令場地變成更易處理的平行四邊形。而針對資金有限問題，貝聿銘從結構入手，盡量有效節約。一次，貝聿銘跟貝禮中商量大樓結構時，說着說着，貝聿銘就畫了一個正方形，並畫上對角線以分成四個三角形。他提議貝禮中把四組三棱柱、頂部呈錐狀的實物做出來，然後他隨意上下滑動三棱柱，令這幾個組件呈節節上升的形態，貝聿銘將它比喻為竹，寓意生機茁壯、節節向上。



中銀獨特的設計誕生後，貝聿銘和工程師合力把構想實現，他們以支架把承重都轉移到四個角柱上，受力分散後，建築物內部可以毋須支柱，就像一張四腳椅子；加上他們創新地以混凝土代替傳統的焊接，固定各結構組成部份，令鋼材使用量降低至香港同等規模建築的一半，大大降低建築成本。



衛奕信不滿尖角 種樹化解



中銀擁如此出色設計，但當時公眾不受落，反對聲音主要源於對風水的考慮。中銀高層視外牆鋁條呈「X」形狀為死亡象徵。跟貝聿銘共事二十多年的Janet Adams Strong表示，團隊曾想過，不如把「X」塗上紅色，或許客戶會喜歡，「而貝聿銘很聰明，他說可以把鋁條中橫條的部份拿走，看上去就變成鑽石 （diamond)。」結果客戶接受了，但公眾仍不滿大樓外形，批評就像一把尖刀，會招來厄運。據《貝聿銘傳》，港督衛奕信也曾向貝聿銘「投訴」中銀的尖角正對港督府，他種了兩棵柳樹化解。



儘管爭議不絕，中銀還是建成了。貝禮中堅定地說：「我們常想，一座建築物的設計如果夠強夠好，當地人會受到感染，不再堅決反對。當中銀建成時，它已獲正面評價，因為公眾看見這幢建築物之美，和發現這設計在香港是合適的。直至現時，中銀大廈在全球中也是傑出、非凡、強勢的建築物。」的確，中銀現成為香港地標，亦令不少香港人感到自豪。而對貝禮中而言，中銀是他在建築生涯中的第一座摩天大廈，也是他認為最重要的、最自豪的工程項目。



每當談起父親，貝禮中眉宇間總是顯露着欽敬。生於建築家庭，並跟隨貝聿銘工作十六年，他坦言父親對他的影響至深：「他是我生命及事業之中最重要的人，我從他身上學到作為一個專業人士，應該如何處事為人，如何處理設計，如何與其他人共事，如何做到謙恭有禮……他影響了我作為建築師的志向、目標及價值觀，為我設下了一個良好的模範。」



建築巨匠



在當代建築大師之中，美籍華裔的貝聿銘享有尊崇的地位。他的「鬼斧神工」在世界各地留下標記，包括美國國家美術館東館、法國巴黎羅浮宮金字塔、香港中國銀行大廈等，令他榮獲有建築界諾貝爾獎之稱的「普利玆克獎」，為華人在建築界立下豐功偉績。在這位建築界巨匠百歲生辰之際，《頭條日報》將從他的兒子、下屬、學者敍述之中，深入了解貝聿銘的建築人生。