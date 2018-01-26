﻿幾何完美計算 平衡美觀與結構

中銀大廈的設計看上去十分簡單，背後包含不少建築學概念，以及貝聿銘的個人設計風格，匠心獨運。有建築學者形容中銀的幾何設計，成就了非凡的結構體系，體現在材料、光線、景觀、功能等各方面。



香港大學建築學院副院長杜鵑指出，「中銀大廈建構在非常簡單的幾何上，就是三角形，雖然看上去簡單，但通過組合，它形成了非凡的結構體系，這也是中銀最重要的特點。」這個體系體現在各個方面。首先，在材料運用上，杜鵑表示，貝聿銘運用了幾何設計，能節省鋼材使用量。其次，在建築學中十分重要的光線處理方面，杜鵑指，貝聿銘在中銀入口大廳中，通過對天花的處理，把自然光引入到地面的一層。而且整座大廈，「從底部到頂部，平面幾何一直在變化，雖然是高樓，但是它卻分成三、四段，每一段都有一個玻璃屋頂，一直到最頂層。一般高樓最頂層是用來放設備的，但中銀的頂層是玻璃天花，完全透光。」中銀大廈在陽光下呈現不同的空間感，體現了貝聿銘的設計名言：「讓光線來作設計」。



杜鵑大讚貝聿銘在大廈景觀方面的處理，「中銀是看上去簡單的塔樓，但其實跟其他的很不一樣，其他高樓的地面層是甚麼樣子，到頂層都是同一個樣子，但中銀從底層到頂層不斷在變化，使用者的景色就會一直在變化。」



就是因為幾何的設計，而形成這種非凡的結構體系，杜鵑讚歎：「是建築的整體化。他運用了幾何結構和材料的結合，在這很有挑戰性的地塊，做出一個看上去很簡單輕鬆的設計，把項目很多的致命弱點，巧妙地轉化為今天的設計。」



杜鵑指出，幾何設計是貝聿銘的建築特色，在他大部份項目都能找到基礎的幾何，如方形、圓形、三角形，「他對幾何的運用，有時候是為了美觀，有時候起到重要的結構性」。她續稱，中銀大廈對香港建築系學生是一個很好的教材，在談建築史上會說到這座建築物，她希望貝聿銘得到學術界、教育界、建築界更大的關注，又認為中銀的設計理念和文化歷史背景，應在未來為建築學界帶來更大啟發。