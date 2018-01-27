﻿冷鋒下周再襲 濕冷易播毒 四校爆流感 疫苗瀕清倉

流感襲全城！繼前日兩名港澳幼童不幸染病死亡後，再有一宗兒童感染乙型流感併發敗血性休克，一度留醫深切治療部；另有四所幼稚園及小學爆發流感，近七十名學生請病假。病毒肆虐之際，寒流下周再襲港，最低氣溫攝氏八至九度，流感疫苗出現短缺，醫管局普通科門診診所只剩約二萬支疫苗存貨，多間私家診所更稱上月起已無貨，最快下月才有新疫苗供港。有兒科醫生稱，濕冷天氣病毒更易散播，兒童防不勝防。



踏入流感高峰期，衞生防護中心截至前日為止共有一百一十九宗嚴重流感個案，當中逾八成屬乙型流感，死亡人數增至六十人，包括兩名兒童。中心昨天再公佈一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，一名九歲男童流感併發敗血性休克，一度轉入深切治療部，現時情況穩定。



九歲童併發敗血休克



近日再有至少四所學校爆發流感，包括屯門雅麗斯英文幼稚園、粉嶺神召會幼稚園、深水埗又一邨學校及鰂魚涌香港嘉諾撒學校，據悉有近七十名學童因感染乙型流感請病假，大部份學生情況穩定。



流感來襲，但疫苗一針難求。本報記者昨天致電多間私家診所，大多表示早於上月已缺貨，有職員更指最快需等到三月才會「返貨」。醫管局轄下普通科門診診所亦只剩約二萬支疫苗存貨，短期內或會用畢疫苗，已全力向疫苗供應商增購疫苗，料最快於下月初到港，市民可透過醫管局網頁查看仍提供疫苗注射的普通科診所名單。



公院診所逼爆 交叉感染增



另外，本港受一道冷鋒及強烈冬季季候風影響，未來一星期持續寒冷，下周一起氣溫明顯下降，最低氣溫只有攝氏八至九度。「地下天文台」更預計，下周前期會有降雨，故氣溫可能比天文台預測更低。



兒科醫生馮宜良表示，濕冷天氣有助病菌傳播，由於病毒難以乾死或被陽光殺死，能長時間依附物件上；幼童若四處觸摸，很大機會「中招」。他稱，患者「早確診，早畀藥」，其實不必入院；無奈公立醫院急症室人手緊絀，病人動輒等候十多個小時才能獲得治理，期間或已出現交叉感染甚至併發症，嚴重者如腦炎或肺炎。