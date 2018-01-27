﻿一地兩檢草案刊憲 強調不影響特區劃界

政府昨就《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》刊憲，將於下周三提交立法會進行首讀。草案詳細列明站內被劃作內地口岸區的範圍，訂為「香港以外、內地以內」，除六項豁免外，一律行使內地法律，但強調不影響香港特區劃界。有立法會議員指，草案文件未有回應港人最關注的問題，促當局解釋。



經過社會長達半年的討論後，政府昨終就高鐵一地兩檢《條例草案》刊憲，落實「三步走」程序的最後一步。除六項「保留事項」豁免外，一律視作「香港以外並處於內地以內」，並實施內地法律，但強調不影響九七年七月一日起的香港特區劃界。



立法會鐵路事宜小組主席田北辰認為，草案文件過份簡單，未有回應港人關注的問題，包括內地口岸區和香港管轄區的實際界線、爭執時應採用香港還是內地的法律，甚至六大豁免事項細節或設施維修等，促請當局清楚解釋。



