﻿懷孕期間遭迫令辭職 女文員控前僱主歧視

一名文員指懷孕期間，遭前公司董事以威迫性言論等各種方式施壓，迫令她辭職。而她流產後，董事以工作表現不佳為由將她解僱。本月二十四日，平機會代女文員入稟區域法院，就《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，向公司索償合共十七萬零八百元感情、收入損失、懲罰性或懲戒性的損害賠償，以及請求法庭頒令公司向她發出僱用證明。



案件的原告人為秦秀清，答辯人是觀塘長鴻鋁窗裝飾工程有限公司董事陳漢龍。秦於一四年七月一日至一六年七月十日受陳邀請任職被告公司。一六年五月三十一日，秦告知被告人她懷孕的消息，陳即對秦說她的產假會為公司帶來不便，希望秦自行離職，並威脅會提高其工作要求。同月中旬，秦流產後將事情告訴陳，同年七月初返回工作崗位，但陳數天後將她解僱，其後又以強積金對沖為由，拒絕發放協訂的二萬二千元遣散費。平機會希望就此訴訟提醒僱主基於僱員懷孕而對該僱員作出較差的待遇是違法的。



