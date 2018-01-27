案件的原告人為秦秀清，答辯人是觀塘長鴻鋁窗裝飾工程有限公司董事陳漢龍。秦於一四年七月一日至一六年七月十日受陳邀請任職被告公司。一六年五月三十一日，秦告知被告人她懷孕的消息，陳即對秦說她的產假會為公司帶來不便，希望秦自行離職，並威脅會提高其工作要求。同月中旬，秦流產後將事情告訴陳，同年七月初返回工作崗位，但陳數天後將她解僱，其後又以強積金對沖為由，拒絕發放協訂的二萬二千元遣散費。平機會希望就此訴訟提醒僱主基於僱員懷孕而對該僱員作出較差的待遇是違法的。
懷孕期間遭迫令辭職 女文員控前僱主歧視
案件的原告人為秦秀清，答辯人是觀塘長鴻鋁窗裝飾工程有限公司董事陳漢龍。秦於一四年七月一日至一六年七月十日受陳邀請任職被告公司。一六年五月三十一日，秦告知被告人她懷孕的消息，陳即對秦說她的產假會為公司帶來不便，希望秦自行離職，並威脅會提高其工作要求。同月中旬，秦流產後將事情告訴陳，同年七月初返回工作崗位，但陳數天後將她解僱，其後又以強積金對沖為由，拒絕發放協訂的二萬二千元遣散費。平機會希望就此訴訟提醒僱主基於僱員懷孕而對該僱員作出較差的待遇是違法的。
冷鋒下周再襲 濕冷易播毒 四校爆流感 疫苗瀕清倉
流感襲全城！繼前日兩名港澳幼童不幸染病死亡後，再有一宗兒童感染乙型流感併發敗血性休克，一度留醫深切治療部；另有四所幼稚園及小學爆發流感，近七十名學生請病假。病毒肆虐之際，寒流下周再襲港，最低氣溫攝氏八...
2018-01-27
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唱國歌與日警起衝突 中國客滯留成田機場
日本東京近日因大雪令不少航班延誤，當中，一百七十五名中國遊客周三（二十四日）晚因不滿客機延誤，滯留日本成田機場，與當地警方發生衝突，期間乘客一度合唱國歌抗議。中國駐日本大使館網站發佈消息稱，滯留旅客已於周五（26日）凌晨順利返回上海，不過有一名旅客因與工作人員發生衝突，被成田機場警察帶走調查。使館已經要求警方依法公正處理、切實保障當事人的合法權益。 涉事班機為捷星日本航空航班GK35，由成田機場飛往上海浦東機場，原定當地時間周三（二十四日）晚九時四十五分登機，但因為上海天氣原因，航班延遲二十四小時起飛。 有中國遊客表示，當時已是凌晨時分，要解決住宿及交通都有問題。有遊客指，...
2018-01-27
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冷戰以來最危險 末日鐘撥快半分鐘
面對全球氣候變化及核武威脅，加上美國總統特朗普行事難以預計，美國《原子科學家公報》（Bulletin of Atomic Scientists）今年將《末日鐘》（Doomsday Clock）撥快半分鐘，只有兩分鐘便到「午夜」，是冷戰以來最危險的情況。 根據設在芝加哥的原子科學家周四（二十五日）公報，末日時鐘象徵人類有多接近毀滅世界的危機，今年再撥快三十秒後，已是冷戰以來最接近世界末日的一次。原子科學家公報主席兼執行長布朗生（Rachel Bronson）指，在今年的討論中，核子議題再度成為焦點。她提到北韓發展核武、美俄糾紛、南海爭議等問題，令各國可能擦槍走火引發核...
2018-01-27
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西貢栢濤灣 坐享山海雙景
西貢有「香港後花園」之稱，不少人都嚮往那裏遠離繁喧的環境，私隱度高。今次便為大家精選栢濤灣一座洋房，實用面積3,126方呎，四套房設計，另設有千方呎花園，坐享山海雙景，令人心境舒暢。 栢濤灣位...
2018-01-27
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港股收復失地升穿33000
港股只是在周四調整了一天，昨天又再次炒上，不但收復周四失地，並且一舉升穿33000點大關收市。恒生指數收市報33154點，升499點，相當於1.5%升幅，並再創新高，而港股表現亦是亞洲主要股市當中最佳。大行唱好，內銀股成為升市火車頭，建設銀行（939）暴升5.6%，收市報9.05元，創歷史新高。建行連同工商銀行（1398）以及中國銀行（3988），三大內銀合共推高恒指283點。 資金蜂擁入市，大市總成交錄得1799億元，仍然處於高水平。即月期指日間收市報33154點，與現貨平水，升474點。國企指數收市報13723點，升335點，相當於2.5%升幅。以今個星期合計，恒指累積...
2018-01-27
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晏菲路擺陣 紅鋒再起
沙迪奧文尼去年年底鬧入球荒，新一年即重拾射門鞋，獲領隊高普點名讚揚。加上利物浦主場威力一向有保證，此子今晚英格蘭足總盃第四圈迎戰客戰表現奇差的西布朗，勢率隊一吐上場英超意外敗陣的烏氣，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。 （ViuTV99台、now633台周日凌晨3:45直播） 去年十二月，沙迪奧文尼經歷低潮，連續四場英超未有進帳，幸踏入一八年尋回射門觸覺，於聯賽對般尼和曼城各入一球率紅軍取勝。高普大讚愛將道：「他這兩球士哥均十分美妙，我不認為世上有很多球員能做到。」 紅軍雖然上場英超意外作客0:1負史雲斯，但各戰線近四次作東全勝兼入十三球。相反，西布朗不同賽事近十場客...
2018-01-27
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手袋‧童裝 新年優惠今日開催
拜年當然要着得光鮮得體，Zoey及囝囝Damian今期精選多款三折潮牌手袋、銀包、飾物給各位好姊妹，價格吸引，就連童裝亦有超筍優惠，一於齊齊扮靚過新年。 錢包款式齊 過新年買銀包是傳統習慣，今次減價...
2018-01-27
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首位華人奪「Billboard偶像大獎」 杜德偉訂酒店房「造人」慶功
下月就56歲嘅杜德偉（Alex），前年10月老來得子榮升人父，囝囝乳名「AJ」(Alex Junior)，美魔男事業近日亦創高峰，獲頒「Billboard Radio偶像大獎」，成為首名華人獲此獎項，...
2018-01-27
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巴士的點評——《華盛頓共識》用完即棄
達沃斯世界經濟論壇正在舉行，全球主要國家領袖都會出席，被視為反全球化領袖的美國總統特朗普將發表演說，成為焦點。 歐盟、中國和印度等大國都一律擁抱全球化自由貿易政策，而特朗普上台之後，即改弦更張，推動「美國優先」政策，撕毀了多條自由貿易協議，大家都想看看他怎樣自圓其說。 在達克沃斯會議召開前夕，特朗普還在開打貿易戰，計劃對洗衣機、太陽能電池和滌綸紡織品等入口產品開徵懲罰性關稅。近期，美元匯價亦連番急挫，隨著特朗普以弱美元激勵出口的政策方向前進。可能是美國的弱美元政策太過成功，特朗普在達沃斯發表演說前夕，也要出出口術，接受傳媒訪問時說美元會隨著美國經濟愈來愈強，稍為支持一下美元...
2018-01-27
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大籐王捨難取易
史卓豐跑畢今次賽事後便要停賽兩日，明戰雖然僅得三匹座騎，可是貴精不貴多，其中「大籐王」和「競駿千里」近績不差，他表示希望兩駒都能交出表現，最理想當然是起個孖。 「大籐王」季初三戰全勝，目前評八十五分，本來可以跑上周日的香港經典一哩賽，但最終卻選擇在今戰增程跑千八米，史卓豐解釋：「此駒當然夠分競逐經典一哩賽，暫時不與高分對手硬碰，是希望讓牠保持正常進度。剛戰牠受慢步速影響，且直路上大部分途程找不到空位，以至姍姍來遲，敗得相當不值。今次跑千八米理應可以勝任，有望收復前失並取得季內第四場頭馬。」 至於苗廄的「競駿千里」今季受傷患影響，所以延至上月低才首次出賽，不過初出已跑第五，反...
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