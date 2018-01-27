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﻿新聞博覽館年底開放

2018-01-27 列印
　　新聞教育基金於一三年獲發展局授權將上環必列啫士街街市活化成香港新聞博覽館翻新，工程接近完成，設計團隊短期內將安裝展覽的各項裝置，預計今年第四季竣工。新聞博覽館計劃今年年底正式投入服務，開放予公眾入場參觀。

多個展區探討傳媒蛻變

　　新聞博覽館將設有多個專區，透過歷史片段、聲音、圖像及實物等資料，展示香港報業、電台、電視及網上新聞的演變，探討傳播資訊方式的蛻變對傳媒及社會帶來的影響，以及展出香港開埠以來重大事件的新聞報道。

  館內亦設有新聞體驗區，讓參加者體驗當主播滋味，並會定期為中小學生舉辦傳媒教育活動，及為公眾人士提供導賞服務，藉此加強大眾對香港的了解。

　　新聞博覽館主席陳祖澤指，希望能將記錄香港奮鬥史的新聞檔案珍存下來，成為港人的集體回憶，並作為日後研究香港發展史的重要資料庫。

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