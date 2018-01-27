﻿﻿「小燈人」之父﻿ ﻿創作亮起生活點點光﻿

公共空間是個有趣的場所，彷彿不屬於任何人，卻又關連每一個人。本地藝術家章柱基（Kila）去年跟女朋友自發一個藝術計劃，把地盤工程燈來個大變身，透過他的「神來之筆」，描繪成一個個「小燈人」，並放置到香港各個公共空間之中。沒想到，一個看似微小的舉動，讓他們有出乎意料的收穫，碰撞出無數令人感到溫暖的小故事。記者：鄭翠碧 攝影：陳浩元



在街道上放張空椅子，有時已能引來人們聚集、聊天，營造社區生活；街頭賣藝人的一個小表演，有時甚或可以吸引人駐足、交流，令公共空間頓時增添生氣。這些看似微小的人事物，足以令街道變得不一樣，Kila所創作的「小燈人」也是其中的代表。



去年夏天，Kila在網上看到西九M+展亭的模擬圖很美，於是跟女朋友Amber到那兒逛逛，怎料原來工程尚未完成，四周也是地盤，雖然失望，但他們卻有意外發現，Kila那時忽發奇想，覺得工程燈的形狀就如一個人頭和身體，觸發他想出把道路警示燈創作成一個「小燈人」的念頭。



Kila和Amber隨後到工程用品店購入三十盞道路警示燈，開展名為「Twinkle Twinkle Little Guys」的藝術計劃，從去年六月初至七月初，一連三十日，每天創作一個小燈人，並放置在香港的不同角落。他們又為小燈人拍攝照片和短片，並在社交平台上發佈消息，吸引大眾四出找尋它們的蹤影。小燈人各有自己的名字和身份，成員包括小夥計、小關公、小娘娘及小再見等，每一個也是他們的「心肝寶貝」。



警示燈變身卡通人物



「一開始只是想把作品放到街上，但結果收到的一些故事和經歷，完全估計不到。」坦言沒有計劃太多，每天只是十分率性地創作，很隨心地決定小燈人擺放地點的Kila，卻收穫滿滿。「就像『小塵』，一開始想表現都市人戴面罩去遮掩自己的表情，掩飾真我，但當放它在一個舊式巴士站後，就好像在表達空氣污染的問題。不過，卻有個OL留言說，她每天OT好辛苦，但見到『小塵』對她笑後，就開心起來。」



「又有個空姐跟朋友約定，小燈人下一天出現在哪裏，他們就去那兒找小燈人，結果他們見到『小賓客』在長洲，二人一起去找，最後更成為情侶。還有兩個女孩，在彩虹邨見到頭戴聖誕帽的『小大佬』後，聖誕節時自己買了盞燈，畫了一盞屬於她們的小燈人，更放回彩虹邨同一個位置。」Kila彷彿變身成「故事收買佬」，每次分享這些因小燈人而誕生的故事時，都說得興奮，「原來把作品放到街上，它就會跟那個地區、不同人有互動。」



當察覺小燈人竟擁有如斯魔力後，Amber指她也希望透過這些突破了固有用法的工程燈，擴闊大家的想像力，「盞燈是否一定要這樣用？街道是甚麼樣子？城市又可以是甚麼樣子？希望其他人都可以有他獨特的想像。」Kila補充： 「大家真的有想像力，例如彈結他的 『小狗Rocker 』不見了，有人說牠去了夾Band。」



Kila和Amber把小燈人與人們相遇的故事集結成書，早前於「海港城．美術館」舉辦了一個小燈人的展覽，參觀者大讚構思新穎。而在過程中，他們有機會與故事的主人翁相遇，單是訪問當晚，便有多位因小燈人而結識或結緣的朋友來訪。小燈人不但照耀了街道，也燃亮了Kila和Amber，以及為無數港人帶來溫暖。



