﻿傅家俊視網膜退化 休戰

數月排名勢跌



香港桌球「神奇小子」傅家俊昨天突然在社交網站專頁上發佈短片，稱其左眼視網膜退化，早前接受了激光手術，醫生建議他暫時讓眼部休息，故未來幾個月將不會參與任何賽事。世界桌球職業賽賽季每年四月完結，傅家俊賽季尾宣佈退出，估計其難以從世界排名第九向上爬升，而年度獎金亦可能較去年遜色不少。



目前世界職業賽排名第九的香港桌球手傅家俊，昨午在facebook發佈了一條長四十四秒的短片，他稱本賽季為其踏入職業生涯的二十周年：「對我嚟講係好重要嘅一年……」但他今年出席的比賽特別少，連現時已開打的「中國公開賽」亦未有參與，因為他賽季初發現左眼不適，經醫生檢查及診斷後，確診視網膜退化。他指，早前已接受激光手術，醫生建議暫時讓眼部休息，故未來數月將不會參與任何賽事，並鼓勵支持者不用擔心。



眼科專科醫生陳偉民指，視網膜退化常見於五六十歲的長者，而年輕人患視網膜退化的成因普遍有三種，包括深近視、生活壓力大，及遺傳基因問題。他推斷，傅家俊應是因生活壓力大導致中央黃斑點水腫，可用名為「光動力療法」的激光技術治療，惟視力功能可以恢復多少，視乎患者求診時機而定，若患病早期醫治，視力功能一般可恢復九成，甚至完全恢復。



接受激光手術



世界桌球職業賽每年五月開打，至明年四月完結。傅家俊上年世界排名第五，曾贏得蘇格蘭公開賽錦標，惟今年疑因眼疾影響，成績不甚突出，最近一次亮相賽場為本月舉行的倫敦桌球大師賽，他在首圈不敵奧蘇利雲出局。



獎金收入激減65%



據桌球資訊網站CueTracker顯示，傅家俊上年比賽獎金收入為三十三萬八千一百五十英鎊，即約三百七十六萬港元，但他今年至今獎金收入僅十一萬九千二百五十英鎊，較上一賽季大減近六成五。由於他眼疾休戰，加上臨近四月年度賽事完結，相信他在世界排名和獎金兩方面均難以「大翻身」。