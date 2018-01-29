﻿專家生日出動 笑指「有趣」 大炸彈銷毀驚心26小時

有「廚藝教父」之稱的法國廚神包庫斯於本月二十日離世，享年九十一歲，他的葬禮於上周五在里昂舉行，數百名廚師身穿白色的廚師服送他最後一程，並向其致送最高的敬意。另外，廚師界傳奇人物艾倫．杜卡斯及喬爾·侯布雄亦有前來送別包庫斯。 由於包庫斯患有柏金遜症，有報道引述里昂當地的廚師稱，他是在自己的餐廳內逝世的。法國總統馬克龍知悉消息後，稱包庫斯是「傳奇人物」，指他改革了法式烹調，他的離去令全法各地的廚師都在廚房中為他同聲哭泣。 包庫斯的葬禮於本月二十六日在里昂主座教堂舉行，紀念儀式上放了一張他身穿廚師服、戴廚師帽，單手托着頭的照片，前來送別的廚師來自世界各地，他們亦穿上白色工作服，坐...

2018-01-29