﻿專家生日出動 笑指「有趣」 大炸彈銷毀驚心26小時

爆炸品處理課高級炸彈處理主任周錫健表示，被發現的美式AN-M65炸彈重一千磅，為第二枚在本港市中心發現的同等大小炸彈。
他指拆彈所花時間較預期中長，主要原因是炸彈埋在地盤二十五米深地下，環境狹窄，而且炸彈有「小小側」，可以接觸的角度有限，故整個過程花了近二十六小時。
空間狹窄難切割
爆炸品處理課幾乎總動員，其中行動部一名同僚盧秉善（Adam Alexander Roberts）前日生日，仍臨危受命。盧事後接受訪問時，笑言「have fun」。至昨午一時，爆炸品處理課經不懈嘗試後，終成功以水壓在炸彈上切出三個洞，再銷毀彈內炸藥，現場一度冒出大量黑煙，直沖穹頂。周解釋，這種方法較十多年前以電鑽開洞較安全，不易產生熱力引爆炸彈。
事件中警方共疏散一千五百五十二人，無人受傷，現場地盤亦沒有任何損毀。惟現場封鎖期間，周邊店舖難免要暫停營業。其中灣景中心大廈一間東南亞餐廳的職員表示，餐廳沒做昨日早市及午市生意，損失六千至一萬元營業額；另有西餐廳老闆指，昨日部份已訂位的客人需臨時取消預約，損失約兩萬元。兩人均同意安全為上，讚同警方決定。
食肆停業損失數萬生意
同樣處於「危險區」的灣仔會展則指，過去兩日會展內所有活動如期舉行，惟其中一間餐廳由於東面玻璃幕牆面向地盤位置，故前晚暫停營業，昨日回復正常。