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﻿二戰美軍炸彈 破壞力覆蓋兩公里

2018-01-29 列印
　　這次出土的美軍AN-M65炸彈，是二戰武器，重一千磅，爆炸產生的熱風足以覆蓋方圓二至三百米範圍，碎片亦能飛散至兩公里以外，威力驚人。

　　資料顯示，AN-M65炸彈為二戰時期美軍武器，用作空投，主要用於破壞地面及地底的建築，穿透力極強。AN-M65全長一點七米，直徑近四十八厘米，一千磅重量當中，近六百磅為炸藥。

　　一九四一至四五年間，香港被日軍佔領，其間美軍軍機多次空襲日本在港設施，相信這次的炸彈亦為當時戰爭時的遺物。

　　爆炸品處理課高級炸彈處理主任周錫健指，AN-M65爆炸時碎片可以飛散一至兩公里外，氣流、熱力亦可傳至二至三百米外。假如當場引爆，近距離建築物的玻璃可能被震碎，甚至有倒塌危險。

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