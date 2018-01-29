﻿姚松炎最後關頭 DQ或現變數

立會選舉提名期今日結束，參選港島區補選的香港眾志周庭，日前被選舉主任以眾志綱領主張「民主自決」為由取消參選資格，至於另一位備受關注的九龍西泛民參選人姚松炎，參選資格今日將揭盅。據悉，他的參選資格在最後關頭有峰迴路轉的變化，有可能「死裏逃生」。



有關對姚松炎的參選資格的質疑，最大的理據，是人大常委會對《基本法》一零四條的釋法，當中規定宣誓人若被確定為無效宣誓，「並不得重新安排宣誓」。有法律意見認為「不得重新安排宣誓」指的是該屆立法會不得重新安排宣誓；由於姚松炎在一六年新一屆立法會的宣誓已被法庭判決為無效，因此他在同一屆立法會中亦不能再宣誓，因而喪失補選資格。不過，行政會議成員、資深大律師湯家驊質疑此一法律理據並不充份，認為「不得重新安排宣誓」指的是同一選舉後的議員資格，而不是同一屆立法會。據悉，律政司的研究重點，亦是此一法律理據是否穩固，其結論對姚松炎的參選資格有關鍵決定作用。



律政司研重誓理據是否穩固



與此同時，選舉主任日前向姚松炎提出四項疑問，目的是要作為佐證，確立姚松炎是否「真誠擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區」的事實判斷。若姚松炎能通過此一事實判斷，亦有助確立他的參選資格。



姚松炎昨天在民主派舉行的「反DQ」集會上，批評選舉主任錯誤指控他曾提倡「自主」，做法是「陷害忠良」，為阻他入閘不惜誣衊，又批評選舉主任向他提出的數條問題非常荒謬。



張建宗強調選舉主任政治中立



對於周庭被取消參選資格，政務司司長張建宗昨日出席活動後重申，政府支持和尊重選舉主任工作，強調選舉主任政治中立，不偏不倚，但由於個案可能出現法律訴訟，他不便評論。他又指，市民都有參選及被選權，選舉要符合《基本法》要求，參選人如有不滿可以提出呈請，他不同意部份港人已經失去政治權利。