  • 2018年1月29日 星期一
  • 11º
  • 70%
熱門： 萬寧錢大康流感隆胸猝死補選

日報新聞 > 港聞

﻿冬季流感肆虐全球　美49個州份無倖免

2018-01-29 列印
　　冬季流感肆虐全球，亞洲以至歐美疫情同樣嚴峻。日本厚生勞動省上周五公佈，估計在今月十四至二十日一周內，受感染人數多達二百八十三萬人，平均每間醫療機構處理約五十二名患者，而去年同期感染人數只有約二十八人，創下九九年有紀錄以來最高紀錄。

　　至於北半球國家地區普遍受甲型流感影響。在美國，疾病控制與預防中心前日指，除夏威夷外，四十九個州份亦正爆發流感，由去年十月至一月二十一日已造成三十七名兒童死亡，確診人數達八萬六千多宗，求診率為百分之六點六，當局形容是自○九年豬流感後最嚴重的疫情。

　　歐洲方面，英國今季亦有一百九十一名患者死亡，年紀最小是一名來自埃克塞特的九歲男童；而在瑞士，過去一周每一萬人就有三百零三人受感染，其中零至四歲組別，每一萬人就有五百四十六人「中招」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd