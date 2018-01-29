﻿女兒畫作燃創意 媽媽追夢著童書

「我認為人一定要做自己喜歡的事，才會做得好。」林凱思（Libby）因為女兒而發現童書繪本的奧妙，在看到女兒出色的畫作後，令她重拾畫畫夢，毅然辭工追夢，一邊兼讀大學插畫課程，一邊創作兒童書，通過故事和插畫，向孩子灌輸正確的價值觀。



文：黃慧心



身兼媽媽、學生及作家三職的Libby，原在跨國企業的培訓部門工作，在女兒出生後，由於經常跟女兒看兒童書，深深感受到箇中奇妙之處，「可幫助跟女兒溝通、建立親子關係，大人的價值觀，亦可通過童書的故事灌輸給孩子，所以我愛上兒童書。」



為圓創作夢 辭工學插畫



看了逾千本兒童書，Libby卻未能在市面上找到自己想說的故事，於是萌生寫書的念頭。她自幼對藝術充滿興趣，不但中學會考選修視覺藝術科，中六時更獲理工學院（現稱理工大學）設計系取錄，但她最終因為現實考量而放棄，「當時是一九九○年代初，父母對這些認識不多，希望我上大學，讀可以賺錢的科目。我是大女兒，家庭環境不太好，須盡早工作賺錢。」自此，她完全放下畫畫，對藝術沒有認識，亦沒有追求。



放下畫筆十七年，Libby坦言，儘管有故事想說，卻不知道自己還可不可以畫畫。直至她發現兩歲的大女兒畫作出色，猛然記起自己亦有畫畫天份。「她這樣，應該是我遺傳給她吧，是她提醒我！」當時適逢薩凡納藝術設計大學（SCAD）香港分校在二○一○年創校，她在開放日參觀校園後，被校內齊全的設備深深吸引，於是辭職兼讀插畫課程。那時，她的大女兒才四歲，小女兒僅一歲，尚未上學。



重視價值觀 善良排首位



Libby指，兩名女兒見證她的畫畫和寫書過程，成功把自己的工作融入女兒生活中；她們亦會給予很多意見，甚至連最新著作《Crispy Children》（《脆炸兒童》）的書名，都是由孩子命名。



Libby先後創作三本英文兒童繪本，作品都是與價值觀有關。大學時修讀心理學的她，曾看過教授一篇文章，寫一個人為何會做壞事及成為「魔鬼」，「聽起來很黑暗、跟小朋友無關，但其實他們每一天都受到引誘，可能為了得到更多利益而傷害別人，例如搶別人的食物、玩具，都會存有自私心態。」



她通過《Crispy Children》，以一個虛幻的故事帶出即使身為弱勢社群代表的主角，在壓逼下仍然想辦法不傷害其他小朋友，期望小讀者通過故事，發現自己的良知。



