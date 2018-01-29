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﻿反虐兒遊行 促幼園一校聘一社工

2018-01-29 列印
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　　由關注虐兒問題家長成立的「反虐兒、護孩子」關注組昨發起遊行，逾百名參加者要求幼稚園設有社工服務及制定新的防止虐兒通報機制。

　　協助關注組的立法會議員鄺俊宇指，政府有必要改善目前受虐兒童的通報機制，並應增撥資源令幼稚園亦可一校一社工，以便盡快接觸到受虐者個案作出支援，避免慘劇再次發生。關注組亦要求設立新的防止虐兒通報機制，若學校發現懷疑個案時，必須向社署舉報，由專責小組跟進及查核個案是否牽涉虐兒。

　　勞工及褔利局局長羅致光昨在網誌指，發現坊間或對如何處理懷疑虐兒個案有誤解，釐清獨留子女在家已屬刑事罪行，呈報懷疑虐兒個案時並非一定要先得到家長同意，及社工轉移個案資料給警方或社署，並不會觸犯個人私隱條例。

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