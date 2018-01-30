﻿港版#MeToo性侵案 呂麗瑤前教練被捕

源於美國的「#MeToo」行動，公開自身受性侵的經歷，向性侵者追究責任，風潮去年底吹至香港。有「欄后」之稱的港青田徑隊跨欄代表呂麗瑤，生日當天披露中學時期疑遭教練性侵，轟動全城。事件沉寂近兩個月後，昨天有突破性發展，據悉，警方前天在機場拘捕一名由倫敦返港的男子，他涉嫌非禮，調查後獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。



據悉被捕男子姓黃，現年七十六歲，為呂麗瑤在中學時期的教練。他被捕後報稱身體不適，一度被送入瑪嘉烈醫院留醫及接受治療。案件交由九龍城謷區重案組接手調查及跟進。



去年十一月三十日，即呂麗瑤剛踏入二十三歲生辰當天，她凌晨突然在社交平台發帖，披露十四、五歲參加中學課外活動時遭一名教練性侵犯，對方以按摩為名約她到其家中，脫去她的牛仔褲及內褲，跟着摸她私處。呂麗瑤在帖文稱，沒有主動報警，公開事件是希望喚起公眾關注兒童性侵犯，鼓勵其他受害人發聲。



呂麗瑤的行動轟動全城，引起各界關注及支持其勇於揭露被性侵一事，特別是體育界人士關注運動員遭性侵問題。警方得悉有關性侵事件後，透過不同渠道向呂麗瑤索取資料。據悉，其後她錄取了口供。



倫敦返港機場落網



警方主動介入調查後，鎖定一名涉案男子，欲尋找他助查，對方離港，警方一直密切留意該疑人動向。據悉，他早前前往倫敦，至前日警方得悉目標人物乘飛機返港；警方派員在機場守候，目標人物入境時即將其拘捕，他聲稱心口不適，探員召救護車送其往北大嶼山醫院，再轉送瑪嘉烈醫院。



警方昨天證實，已就事件主動與案中受害人接觸及錄取口供，並在前日下午以涉嫌非禮拘捕一名七十六歲男子。案件由九龍城警區重案組第二隊跟進。被捕男子獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。



重案組接手調查



據悉，呂麗瑤披露遭前教練性侵一事，由被譽為「女神探」的九龍城警區指揮官李雅麗，率領重案組全力偵查。據資料顯示，李雅麗有「警隊梁詠琪」之稱，駐守港島重案組時，曾偵破立法會議員何俊仁遇襲案，以及赤柱皮篋藏屍案等，文武雙全。



另一方面，體育界爆出運動員遭性侵犯醜聞後，浸會大學推出防止年輕運動員不被性騷擾小冊子，希望提高運動員的防範意識。體育學系主任鍾伯光表示，浸大今年在校隊加入領隊制度，主動向運動員收集性騷擾相關投訴，他又倡議各院校增加教練和教師接受性罪行紀錄的審查，保障年輕運動員。