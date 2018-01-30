﻿民主黨袁海文即時退選 姚松炎資格最後關頭確認

參選立法會香港島區補選的香港眾志周庭，因政綱主張「民主自決」而被取消參選資格之後，政界盛傳因宣誓無效而被取消議員資格的姚松炎，亦將被拒參加九龍西補選。《星島日報》昨天獨家報道他或能避開「二度DQ」，而姚松炎昨天在「最後關頭」獲確認參與補選資格。



立法會補選提名期昨午五時結束，選舉事務處共接獲二十份提名表格。其中九龍西地方選區有民建聯鄭泳舜、姚松炎、蔡東洲及民主黨袁海文四人報名，當中以姚松炎最為備受關注。政界早前盛傳按人大常委會對《基本法》一○四條的釋法理解，基於姚松炎早前的宣誓已被法庭判決為無效，今屆內或不得獲重新安排宣誓，即喪失補選資格，再參選提名亦不會獲接納。



由於姚松炎能否參加補選一直存疑，獲泛民推舉成為「Plan B」替補人的民主黨袁海文昨午二時許報名競選九西區議席，以防姚松炎隨時被「DQ」。及至昨午四時許，即在提名期屆滿前約一小時，姚松炎終收到選舉主任電郵，確認成功「入閘」；袁海文隨即申請退選。



姚松炎認為，獲確認資格是正常不過的事，強調選舉主任沒有任何合理理由阻止他參選；批評當局無理取消周庭資格的做法不能接受，質疑違反國際人權及公民權利公約，將就事件向聯合國反映。



鄭若驊就周庭個案提意見



另外，律政司司長鄭若驊昨出席立法會司法委員會特別會議時，被問及她本人有否曾向選舉主任提供DQ參選人的法律意見，鄭若驊最初僅稱律政司有給予法律意見，但在多名議員質問下，終承認她有參與提供法律意見，但強調DQ參選人的決定是由選舉主任作出，並拒絕回應提出「民主自決」的香港眾志是否「違憲組織」。



