  • 2018年1月30日 星期二
  • 88%
熱門： 呂麗瑤補選寒潮鄭若驊流感

日報新聞 > 港聞

﻿護士人手不足　「返工好似打仗」

2018-01-30 列印
■醫管局護理總行政經理潘恩榮承認，「插針牀」情況嚴峻。
Previous Next

　　香港護士協會早前控訴醫管局在流感高峰期「加牀不加人」，在公立醫院內科病房任職護士兩年的「阿信」昨在電台節目大爆，病房內「窿窿罅罅」都已擺滿病牀，牀位由常設三十六個，增加至現時五十多個，用率達高達百分之一百五十五，但病房日間護士人手只得四個，每人最多需同時照顧十八、二十名病人，夜間更只有一、兩名護士，形容病房為戰地，「我每日返工就好似去打仗一樣」。

　　醫管局護理總行政經理潘恩榮否認局方「篤數」，重申多年來均以常設病牀加上短期病牀作基數計算病牀佔用率，但承認「插針牀」情況嚴峻。局方前日已額外增聘最少一千一百四十名兼職及臨時護理人員，但坦言部份為護士學生，只能幫忙處理「跑腿」及簡單護理工作，將積極聘請人手，盡量減省行政工作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd