  • 2018年1月30日 星期二
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﻿美股中段跌126點

2018-01-30 列印
　　美國本周首個交易日偏軟，杜指中段報二六四九六點，跌一百二十六點；納指則報七四七四點，跌三十點。滙控美國預託證券價格見八十五點六港元，升零點五五港元；騰訊則見四百六十八點五一港元，跌三點○九港元。紐約中段報每盎司一千三百三十八點四美元，跌十三點七美元。
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