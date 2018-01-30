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﻿高鐵簽備忘各自訂價

2018-01-30 列印
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　　運輸及房屋局局長陳帆昨在特首林鄭月娥見證下，與中國鐵路總公司簽署《關於廣深港高速鐵路香港段運營準備工作重點事項安排備忘錄》（見圖）。雙方計劃安排開行列車一百二十七對，其中一百一十四對為短途列車，其餘十三對為長途列車。

  車票將按照「分段計費、各自定價、加總核收」原則定價，即兩地路段分別各自計算及釐定價格，各地往返西九龍站的總票價則為兩個票價總和；收入則按各自路段的每公里收費攤分。

         旅發局主席林建岳亦認為，能加強香港作為中國南大門的重要角色，有利推動「一程多站」旅遊發展。

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