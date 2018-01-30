  • 2018年1月30日 星期二
  • 88%
熱門： 呂麗瑤補選寒潮鄭若驊流感

日報新聞 > 港聞

﻿輪胎氣壓偏低 國泰航機緊急降落

2018-01-30 列印
Previous Next

　　國泰一架載有約二百二十名乘客航班，昨日由台北來港途中疑輪胎氣壓可能偏低，機長要求緊急降落。機管局稱，機場控制塔在獲通知後進行局部戒備，最後肇事航班安全着陸，無人受傷及機場運作無受影響。國泰航空發言人表示，由於系統有訊息顯示輪胎氣壓可能偏低，機組人員遂通知機場控制塔戒備。

　　香港理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，飛機輪胎氣壓偏低，可能有漏氣情況，降落着地時或失平衡及失控，嚴重會導致撞機。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd