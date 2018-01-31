﻿《變形金剛》場景變龍友聖地 海山樓下逐客令

鰂魚涌海山樓錯落有致的格仔單位和密如圍城的氣氛，吸引荷里活電影《變形金剛：殲滅世紀》取景，網絡爆紅，成為遊客及市民的「打卡」聖地，有人甚至出動航拍機拍攝，該處居民不勝其擾。海山樓業主立案法團近日貼出告示，指山海樓平台屬私人地方，未經許可切勿到來拍照。有大律師認為，告示實質效用成疑。



由海山樓、海景樓、益昌樓、益發樓及福昌樓組成的「怪獸大廈」，樓對樓，密密麻麻的格仔單位之間露出一線天，壓逼感構成獨特視覺。除了《變形金剛：殲滅世紀》到天井平台取景外，日本女星滿島光、AKB48成員小嶋陽菜亦曾到來拍攝寫真集及MV，令該處爆紅，不少龍友日夜出動，拍攝這個奇幻民居。



五座廈的天井是居民的社交平台，有老人家打牌，四周開設各式各樣小商舖，像一個小社區。自從該處變成打卡聖地，旅客及攝影發燒友到訪熱點，打擾居民的生活。居民投訴有人晚間開閃光燈拍照，入夜仍喧嘩，更有人出動航拍機攝錄，令居民擔心私隱不保。



五座大廈的業主立案法團日前聯合發出一項告示：「平台是私人地方，未經許可切勿在此拍照、錄影、以免打擾住戶生活及私隱。」呼籲遊人切勿攀爬、嬉戲等以免造成意外，並強調一旦發生任何意外，「本法團一概不負責任且保留追究一切的法律權利」。



法團告示：打擾住戶生活及私隱



在五廈天井平台開髮型屋的吳先生表示，歡迎遊人來影相，指以前好靜，現在多了遊人，有時會幫襯他。另外，開洗衣店的陳先生表示，「啲人影相無問題」，但他不喜歡有閃光燈及有鏡頭對着其舖位。



執業大律師陸偉雄表示，在公眾或私人地方拍照基本上不觸犯何罪行。不過，若有人行為有不軌企圖，或觸犯遊蕩罪。他認為，告示不過是信息，建議業委會若不想外人進入住處範圍，可以「落道閘」。



建築師學會副會長何文堯指，海山樓等五座相連建築群，好密好高，攝影構圖獨特。他指，該大廈群上世紀七十年代落成，僭建之多，媲美九龍城寨，成為社會一時焦點，後來被當局清拆，昔日情景不復再。