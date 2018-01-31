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﻿染流感情況嚴重 三歲童進ICU

2018-01-31 列印
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　　再有一名三歲男童感染乙型流感，前日入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部，他出現併發嚴重肺炎和膿胸，情況嚴重。除該名男童外，他所就讀的幼稚園亦有兩名年齡介乎四至五歲的兒童先後出現流感病徵。

　　根據衞生署公佈，前日單日一共新增八宗嚴重流感個案，並再有七人死亡；致本月首二十九日內一共錄得一百六十三宗嚴重流感個案，累計八十五人死亡，當中包括兩名年齡三及五歲的兒童。

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