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﻿中銀指靜脈櫃員機手指代密碼提款

2018-01-31 列印
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　　中銀香港昨宣佈推出全港首個「指靜脈認證」服務，用戶經登記後可在各區一百六十部自動櫃員機（ATM）透過近紅外線感應器，錄取手指皮下的血液圖像識別身份，以「手指」取代密碼提款。

　　中銀香港網絡金融中心副總經理王瀾表示，指靜脈屬人體內的特徵，不受身體狀況及外在環境影響，且獨一無二，較虹膜、指紋或面容認證等更難複製，不法之徒以假指靜脈通過系統的機率更接近一百萬分之一，有較高穩定及安全性。中銀亦將確保保安措施能達至業界最高水準。

　　系統去年開始試行，至今已獲逾萬名客戶登記，未來將陸續在其他櫃員機增設指靜脈認證設施，而目前暫只供中銀客戶使用，銀通網絡銀行仍須輸入密碼。王瀾表示，未來須視乎其他銀行是否採用指靜脈認證，期望銀行能進一步溝通。

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