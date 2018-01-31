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﻿青衣運油車反肚漏油困司機

2018-01-31 列印
　　青衣昨日發生運油車翻轉驚險交通意外，一輛載有逾千公升環保電油運油車，駛至青衣南橋底時失控全車翻轉，司機輕傷被困及油缸漏出電油。消防到場救出司機送院後，恐發生火警開喉戒備及清理路面電油，交通一度受阻。

　　昨下午近三時，五十三歲男子駕駛載運着一萬六千公升環保電油的運油車，沿青衣鄉事會路駛至青衣南橋底的交匯處，運油車駛經迴旋處時突然失控全車翻轉四輪朝天，司機受輕傷被困。車上環保電油部份漏出路面，面積約二十米乘二十米。

  消防接報到場救出輕傷司機送院及開喉戒備，附近一帶道路需封閉待清理路面電油。警方事後扶正運油車拖走及調查意外原因。受意外封路影響，現場青衣交匯處交通一度出現擠塞，失事運油車昨晚十時被拖走。

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