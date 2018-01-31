  • 2018年1月31日 星期三
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﻿美股中段急挫265點

2018-01-31 列印
　　美國周二股市中段急挫，杜指報二六一七四點，跌二百六十五點；納指則報七四二四點，跌四十二點。滙控美國預託證券價格見八十四點八一港元，升零點七一港元；騰訊則見四百五十四點八港元，跌七港元。紐約期金報每盎司一千三百四十三點一美元，跌兩美元；紐約期油報每桶六十四點二九美元，跌一點二七美元。
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