﻿4600人疏散 封鎖灣仔北 千磅危彈再出土 險遭大樁柱撞爆

灣仔沙中線地盤再發現巨型炸彈。繼上周六警方花逾一天時間拆解一個美軍千磅炸彈後，昨天再有一枚疑似同型號炸彈出土。警方爆炸品處理組指出，這枚炸彈非處於平地，拆解更艱巨，需時更長。現場所見，炸彈土層上方附近有一椿柱，幸柱底沒有打入炸彈，否則後果不堪設想。警方昨午疏散附近樓宇四千六百多人，附近的區域法院、會展中心等機構表示，將視乎警方評估和安排，作出公佈。



昨早十一時許，工人在灣仔杜老誌道與會議道交界的港鐵沙中線地盤挖掘時，再找到一枚疑似炸彈，外型與上周發現的美軍AN-M65一千磅空投炸彈相似，報警求助。



警方派出爆炸品處理課到場，經檢驗後，疑同屬AN-M65型號炸彈，或含六百多磅炸藥，兩彈位置相距十米；今次發現的炸彈位處離地面三十至三十五米深的土層中。



爆炸品處理課炸彈處理主任馬偉德表示，這次炸彈所在位置並非平地，加上近日天雨，難以固定炸彈，拆彈器材亦難以接近。加上炸彈的引爆裝置已嚴重損毀，增添其不穩定性。警方仍會採用水壓方式，在炸彈殼開洞，燃燒內部炸藥，但今次所需時間將比上次二十六小時為長。



警通宵水壓拆彈



從現場所見，炸彈位置上方距地盤樁柱鋼架不遠，如當日打樁不巧打中炸彈，後果不堪設想。理工大學機械工程學系前工程師盧覺強指，二戰炸彈距今七十年，除非炸彈破裂滲入水份，否則應具七成爆炸力。他指，打樁時如打中炸彈撞針，或產生火花，引起爆炸風險。



巴士改道 渡輪暫停



發現炸彈後，警方估計或須通宵拆除，為安全起見，警方昨午疏散方圓四百米的市民和商戶，截至昨晚八時許，一共疏散四千六百多人，昨晚十一時才完成疏散，民政署已開放灣仔活動中心供市民暫避。



受事件影響，灣仔北多條道路封閉或改道，多條巴士線亦須改道，尖沙咀往返灣仔的渡輪服務暫停。會展發言人表示，昨日所有活動如期舉行。



會展和司法部均表示，會按警方的評估和指示，作出公佈。



