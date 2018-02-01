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﻿灣仔「小東京」 盟軍反攻轟炸重點

2018-02-01 列印
■爆炸品處理課炸彈處理主任馬偉德稱，該一千磅美軍空投彈的引信裝置嚴重損毀，處於危險狀態。
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　　沙中線地盤四日內二度掘出美軍二戰空投炸彈，珠海學院歷史文化研究中心主任蕭國健教授指，日軍佔領香港後，在沿岸地區部署軍事設施，除了時稱「小東京」的灣仔、北角外，亦包括鑽石山、九龍城等地。盟軍反攻，連番空襲沿岸軍事設施，故沿岸遺下未爆炸彈，並不出奇。

　　他表示，當年所用的空投炸彈，須讓前端的撞針撞中地面才引爆，若軀幹部份先着地或不爆炸。隨著戰後本港發展，沿岸炸彈被填，如非需要發掘，便難以發現。蕭國健指出，盟軍戰機當年投下多少炸彈，恐怕盟軍也不清楚，現在惟有「發現一個拆一個」。

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