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﻿浸大重新審視 劉子頎陳樂行停學安排

2018-02-01 列印
　　浸會大學學生劉子頎及陳樂行因「佔領」語文中心遭校方勒令暫時停學。校長錢大康昨向全體教職員、學生及校友發信指，得悉兩人前日主動親身向語文中心老師衷心致歉，感到「很欣慰」，指學生輔導長鄧裕南將跟兩人及中心同事分別會面，重新審視停學安排，透露將於今周內有決定，惟學生紀律程序將如期進行。

　　信中又提到，「作為老師，最痛心是看到學生的不負責任行為，而最安慰是知道學生能從錯誤中學習和改進。」他期望各方給予大學時間及空間，以學生最大利益為前提處理今次事件。

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