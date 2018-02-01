﻿就事件道歉 不會退選 司馬文村屋僭建拖10年方拆卸

代表泛民出戰立法會建築、測量、都市規劃及園境界功能界別補選的現任南區區議員司馬文，被揭發其位於西貢清水灣道五塊田的村屋有僭建物及疑非法霸佔官地，遭當局警告近十年一直未清拆，到早前參選前才急急拆除其中一個僭建物；司馬文昨承認事件並向公眾道歉，但不會退選。



司馬文在社交網站facebook個人專頁上承認，○六年購入涉事村屋自住，遷入前為隔熱和擋雨在天台加建一個玻璃上蓋；及至○八年接獲西貢分區地政署通知及警告，惟當時考慮到生活需要未有拆除，只接受釘契；並在一一年透過「僭建物申報計劃」向屋宇署申報，玻璃上蓋、住所外的石櫈、熱水爐、廚櫃及玻璃圍欄共五項僭建。他指，明白到公眾對從政者的要求，故在參加補選後，立刻聘請承建商拆除玻璃上蓋，有關工程已完成，亦正安排拆除餘下四項僭建物。



有傳媒報道，其住所地下外牆上蓋承托玻璃的支架及大宅正門上方的玻璃簷篷亦疑屬僭建，即村屋僭建處不止五個；司馬文回應指，需要屋宇署進一步核實。至於屋外泥地被填平，有佔用官地之嫌，他聲稱地政總署曾向他批出短期租約，家犬曾於空地玩耍，自己對該泥地並無業權，而自己亦未有在上址進行任何工程。司馬文指對工程造成僭建「沒有為意」，但不會退選，會按照署方指引處理問題，並向公眾道歉。



屋署今進行視察



屋宇署發言人表示，今日將會到司馬文寓所內進行視察，指職員初步懷疑外牆上蓋的支架為僭建物。地政總署發言人則指，未發現有政府土地被非法佔用，又確認涉事村屋外的花園曾獲批出短期租約。參加建築界、測量、都市規劃及園境界補選的，還有前立法會議員謝偉銓。