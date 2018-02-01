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﻿稱未有參與裁決 ﻿林鄭指DQ﻿﻿依法辦事﻿

2018-02-01 列印
■林鄭月娥昨在半小時內共接受十一條質詢。
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　　特首林鄭月娥昨首次出席立法會「行政長官質詢時間」時，再被多名泛民議員追問香港眾志周庭被取消參與立法會補選資格一事，林鄭重申政府是依法辦事，又指自己未有參與裁決過程。

　　林鄭月娥昨在半小時質詢時間中，共接受十一條質詢，其中三條是泛民質疑有關周庭被DQ事件。林鄭指，相關法律和事實理據清晰，「似乎係唔需要有其他人，特別係我本人去參與」，又指自己在整個DQ過程中不在香港，強調無參與決定，「有一啲事情決定權不在特首，我亦都唔會介入」。

　　至於周庭及眾志其他成員日後能否參選，林鄭表示每次選舉都是獨立的選舉，要視乎當時的法律要求和事實證據，「我唔可以保證法律一生一世唔會改變，亦不可以保證事實會改變」，認為現階段要求她指出在未來的選舉中某人會否獲得參選資格，是強人所難。

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