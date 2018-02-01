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﻿再有兩補選參選人被DQ

2018-02-01 列印
　　再有兩名立法會補選參選人被裁定參選提名無效。其中立法會新界東補選的本土派參選人劉頴匡昨傍晚六時許接獲選舉主任電郵通知，指他在一六年曾在facebook表示支持香港獨立，亦曾指補選的議席原屬青年新政梁頌恆和本土民主前線梁天琦，參選顯然是接替二人。

　　另港島區補選的參選人退休牙醫馬金泉，亦被裁定參選提名無效；而民主派共同支持的「Plan B」南區區議員區諾軒，則獲確認候選人資格。

　　其他港島區參選人包括陳家珮、任亮憲、伍建希；而其他新界東參選人包括陳玉娥、鄧家彪、范國威、陳國強、方國珊、趙佩玉和黃成智。而港島區參選人有陳家珮、任亮憲、區諾軒和伍廸希。

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