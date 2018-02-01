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﻿美利率維持不變

2018-02-01 列印
  美國聯儲局周四凌晨結束兩天議息會議，一如市場預期按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間在一厘二五至一厘半的幅度。杜瓊斯工業平均指數中段見二六二三九點，升一百六十二點，納斯達克指數升三十二點，見七四三四點。滙控美國預託證價格見八十四點六六港元，較香港收市價升零點四六港元；中移動見八十二點七二港元，升零點一二港元。
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