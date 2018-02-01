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﻿總商會促《預算案》減稅

2018-02-01 列印
　　香港總商會昨就《財政預算案》向政府提呈建議書，強調鞏固本港簡單低稅制的重要性，指簡單低稅制為香港作為具吸引力的營商地點的主因之一，但隨其他國家各自引入主要的減稅措施，香港的優勢正面臨收窄的風險，認為有需要取消不必要的規管。

　　總商會建議，政府推出短期減稅措施，在指定的三年期限內下調利得稅及薪俸稅，便可將金錢直接回饋企業及中產人士；並成立工作小組檢討現行和擬議的法例，以免建築至物流業界被不必要的行政負擔及規管要求所掣肘。

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