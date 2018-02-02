﻿天雨增難度 警縮時完成 24小時拆彈 灣仔北解封

灣仔沙中線地盤前日再現千磅炸彈，拆彈專家經通宵二十四小時處置，昨中午前終燒毀彈內所有炸藥，成功拆彈，解除爆炸風險。警方指這次花較短時間清除炸藥，有賴地盤工人從旁支援，但強調工作相較數天前處理同一類型炸彈更為危險、更加困難。對於港鐵地盤兩度發現炸彈，有立法會議員認為剩下的工程不多，風險不大，認為毋須停工。港鐵則指事件發生後已提高工地安全意識。



經過通宵工作，拆彈專家昨早八時許成功以水壓在彈殼上開洞，用了近三小時燃燒內部炸藥，冒出大量黑煙，離炸彈位置禁區甚遠的記者，亦聞到火藥燃燒味。警方評估確認沒有爆炸危險後，用吊機吊起炸彈空殼，解封現場。



爆炸品處理課炸彈處理主任馬偉德表示，這次發現的炸彈同為美軍AN-M65空投炸彈，由於前日下雨，加上現場環境惡劣，拆彈專家難以接觸炸彈，加上難以確認引信裝置的點燃機制，令今次拆彈工作較上次更危險、更困難。人員原預料需更多時間處理，但幸得地盤工人協助完成準備工作，而且提供相關器材讓人員接近炸彈，最後僅花二十四小時便成功拆彈。



港鐵邀警聯辦爆炸品講座



灣仔分區指揮官郭美森則指，截至前晚深晚十一時，一共有四千多名市民需要疏散。她指警方這次用較短時間拆彈，有賴市民、商戶及港鐵公司合作，強調警方以公眾安全為先，已盡量減低對市民在工作日的影響。



就沙中線地盤短短五日內兩度出土巨型炸彈，外界有聲音認為港鐵應暫時停止工程，待完成地盤勘探後才再開工。立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰指，現時地盤只剩下約一百呎挖掘工程未完成，沒有大風險，工人亦已用金屬探測器進行勘測，故沒必要停工。



港鐵發言人回應，自上周六發現首個炸彈後，已委託測量公司進行金屬探測工作；公司亦邀請了爆炸品處理課人員為工人舉行講座，講解安全知識。