﻿開舖少半天 商戶生意跌七成

警方是次用了二十四小時拆彈，較上次所花的二十六小時短，惟灣仔北封鎖期間，周邊不少商舖被迫暫時停業，白白做少一半生意，有食肆更指損失了至少七成生意額；亦有上班族因封路遲到一小時。



灣景中心一間意大利餐廳的職員指，餐廳由前日中午起收舖，浪費了原本已準備好的午市自助餐；至昨午再開舖時，又需花費時間另準備食材，料損失至少七成營業額。另一間西餐廳的職員亦指，過去兩日做少了半日生意，但明白警方為安全起見封鎖現場，認為今次拆彈已算快。



除商戶外，上班族亦無辜受累。其中在會展上班的Lina自言因警方封路，遲到了一小時才回到公司。至於在海港中心的澳洲駐港總領事館及鷹君中心的捷克總領事館，前日發現炸彈後已表示昨日暫停簽證服務。惟警方昨午完成拆彈工作後，兩領事館均重開服務。