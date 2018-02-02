﻿市區最凍6.8℃ 下周中始回暖

本港天氣由本周一起凍足九日，昨天清晨市區氣溫低見攝氏六點八度，為入冬以來最低溫紀錄。天文台預計華南寒冷天氣會持續至下周後期，惟由下周中期開始，本港日間氣溫將逐漸回暖，料下周三起最低氣溫將回升至攝氏十度以上。



天文台指，受冬季季候風及其補充氣流影響，華南的寒冷天氣將持續至下周後期，同時華南沿岸天晴乾燥，日夜溫差會較大。至下周一為止，本港仍處於嚴寒天氣。



天文台高級科學主任李細明表示，雖然昨晨打破了今年入冬以來最低溫，但日照時間較長，感覺較前日和暖。他指一股冬季季候風對本港的影響將在下周中期逐漸減弱，屆時日間氣溫會逐漸回暖，但早上天氣仍較寒冷。據天文台九天天氣預報，本港天氣至下周二起有明顯回暖趨勢，至周三最低氣溫回升至十一度，周六時最高氣溫更預料可達十八度。