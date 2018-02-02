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﻿環保署檢控 每月不足一宗

2018-02-02 列印
　　天水圍嘉湖山莊附近前年出現二十五米高「泥頭山」，引起各界關注。申訴專員公署昨公佈一項主動調查指出，環保署在去年初至去年十月共二十二個月期間，近九成四的巡查安排在辦公時間內，同期檢控個案只有十八宗，平均每月不足一宗；環保署多年來未有就新界鄉郊土地及各個黑點制訂主動巡查計劃，前年只有兩次主動調查。

　　公署指，規劃署在○六年初至去年十月的十二年間，就八百五十一宗個案發出「恢復原狀通知書」，只有百分之八於三個月限期內獲遵辦，部份個案拖延三年或以上；署方亦只成功檢控一百三十六宗，即每年平均只有十一宗個案成功檢控，罰款額四萬五千元，阻嚇力亦成疑問，促請兩署加強巡查和執法。環境局發言人指，同意公署的調查報告和建議，會聯同相關部門仔細研究，作適當跟進。

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