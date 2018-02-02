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﻿美股中段升122點

2018-02-02 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二六二七一點，升一百二十二點；納指則報七四三○點，升十八點。滙控美國預託證券價格見八十四點六二港元，升零點五七港元；騰訊則見四百五十四點九一港元，跌五點○九港元。紐約期金報每盎司一千三百四十五點一美元，升兩美元；紐約期油則報每桶六十五點三三美元，升零點六美元。
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