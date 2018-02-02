﻿兩受害人年僅13及10歲 ﻿姦女成孕﻿﻿獸父重囚16年﻿

一名六十一歲前警員聲稱因妻子無法滿足其性慾，加上喜愛觀看亂倫AV片，在一三至一六年間多次強姦和非禮兩名年僅十三歲和十歲的親女，長女最終因姦成孕，入院產子時始揭發獸父惡行。被告昨承認強姦、亂倫、非禮等八罪，法官狠批亂倫是社會禁忌，其惡行對兩女長遠影響難以估計，重判被告監禁十六年八個月。



控方透露，被告於七十年代曾任職警務人員，離職後改當的士司機。他與前妻育有三名子女，離異後再與現任妻子育有兩名女兒，即X和Y，並依靠綜援為生。



誕下女嬰始揭發



案情指，被告兩名女兒X及Y當時分別為十二歲和十歲，一三年被告與她們玩耍時，曾嘗試用下體插入X的陰道，惟其陰道太窄，令他無法插入，故他轉移侵犯Y及在其體內射精。而於一四年至一六年間，被告四度強姦X，每次均沒有戴避孕套。被告及後亦有向警方承認曾兩次非禮Y，包括隔着衣服摸其私處。



至一六年十二月十七日，當時十五歲的長女X趕往醫院，而診斷後被發現懷孕三十周，並於同日誕下女嬰。經查問下，X表示不知道自己懷孕，只是稍早前感到嚴重胃痛，她其後向醫生透露曾遭父親性侵。醫療報告則指，被告於一六年五月強姦X，導致X懷孕。



被告於同月十九日被捕，他警誡下指：「係我錯，我做咗啲無可挽救嘅事，搞咗佢（即X），令佢有咗BB。」另外，在警方的錄影會面中，被告又表示因太太無法滿足其性需要，而X日漸長大且身形較好，故無法控制自己。



辯方求情指今次是一件令人悲哀的事件，案件發生時已持續一段時間，然而被告因不能控制自己，且其現任妻子未能滿足他的性需要，故此犯案。



暫委法官祁彥輝判刑時直指今次控罪嚴重，違反社會禁忌，兩名事主年幼，與被告的年齡相距甚遠，其中一名女兒更因此懷孕，被告同為該女嬰的父親，惟嬰孩現時健康及發展正常，被告於案中顯然濫用女兒對他的信任，最終判處即時監禁。



